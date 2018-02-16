بيراف: “وفائي لرئيس الجمهورية يُزعج ربما” !

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائري “مصطفى بيراف”، أن الحملة التي يشنها بعض رؤساء الإتحاديات الرياضية الجزائرية لا تزعجه تماما.
وقال بيراف: “أعتقد أنه ليس علي التذكير أن كل من تولى رئاسة إتحادية رياضية هم مسؤولون يطيعون تعليمات قادتهم”.
وأضاف: “أعتقد أننا يجب أن لا نلومهم، وكلهم بالنسبة لي زملاء”.
وتابع: “تم انتخابي بكل شفافية وسط حضور وسائل الإعلام والصحافة وتم اعتمادي كرئيس للجنة الأولمبية من طرف “التاس” ايضا”.
وأردف: “التوقيعات التي تجمع ضدي، غير قانونية لأنه تم الحصول عليها من خلال أشكال مختلفة من الإبتزاز”.
وختم كلامه: “بوتفليقة هو رجل كبير، ورجل ذو شرف وأنقذ الجزائر وعلينا جميعا تقدير ذلك، وسأبقى وفياً للرئيس ولبلادي”.
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