بيراف: “وفائي لرئيس الجمهورية يُزعج ربما” !

الرياضة
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بيراف: “وفائي لرئيس الجمهورية يُزعج ربما” !
بقلم أمير بهلول

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائري “مصطفى بيراف”، أن الحملة التي يشنها بعض رؤساء الإتحاديات الرياضية الجزائرية لا تزعجه تماما.

وقال بيراف: “أعتقد أنه ليس علي التذكير أن كل من تولى رئاسة إتحادية رياضية هم مسؤولون يطيعون تعليمات قادتهم”.

وأضاف: “أعتقد أننا يجب أن لا نلومهم، وكلهم بالنسبة لي زملاء”.

وتابع: “تم انتخابي بكل شفافية وسط حضور وسائل الإعلام والصحافة وتم اعتمادي كرئيس للجنة الأولمبية من طرف “التاس” ايضا”.

وأردف: “التوقيعات التي تجمع ضدي، غير قانونية لأنه تم الحصول عليها من خلال أشكال مختلفة من الإبتزاز”.

وختم كلامه: “بوتفليقة هو رجل كبير، ورجل ذو شرف وأنقذ الجزائر وعلينا جميعا تقدير ذلك، وسأبقى وفياً للرئيس ولبلادي”.

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