بيراف يستقيل من رئاسة اللجنة الأولمبية

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف استقالته من منصبه أمسية اليوم الثلاثاء.

“بيراف” قدم استقالته شفهيا للجنة التنفيذية للكوا في انتظار ترسيمها كتابيا وكذلك اعلانها لوسائل الإعلام في ندوة صحفية صبيحة الأربعاء وفق مصدر مُقرب.

استقالة “بيراف” جاءت بسبب ضغوطات من عائلته التي عبرت له عن امتعاضها الشديد من الهجمات التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسب ذات المصدر.

خرجة الرجل الأول في “الكوا” تأتي ساعات فقط بعد اعلانه عقد ندوة صحفية صبيحة الأربعاء بداية من الساعة العاشرة والنصف.

وكان البعض قد تحدث عن رفض وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي استقبال “مصطفى بيراف” صبيحة الثلاثاء بمقر الوزارة.