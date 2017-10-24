بيريز: “بن زيمة الأفضل.. هو مزيج من رونالدو وزيدان”

أشاد رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بمهاجمه الفرنسي كريم بن زيمة، مؤكدا أنه مزيج من النجمين زيدان ورونالدو البرازيلي.

وقال بيريز في تصريحات صحفية عقب حفل “الفيفا” أمس الإثنين بلندن: “بالنسبة لي بن زيمة الأفضل في منصبه في العالم”.

وأضاف في رده على الإنتقادات التي طالت لاعبه: “البعض انتقد بن زيمة، والبعض الآخر يتحدث عن زيدان، رونالدو أو مارسيلو.. ولكن هذه هي الحياة”.

وتابع: “بن زيمة هو مزيج من زيدان ورونالدو.. إنه يسجل الأهداف على طريقة رونالدو ويلمس الكرة مثل زيدان”.

كما رد على الإشاعات التي تحدثت عن رغبته في ضم مهاجم توتنهام الإنجليزي كين: “لم أفكر أبدا في استقدام كين، صحيح أنه لاعب كبير”.

مضيفا: “نحن سُعداء مع بن زيمة وباقي اللاعبين في الريال”.