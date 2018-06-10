“بيريز” يتحرك لضم “نيمار” وضمان بقاء “رونالدو” !!

كشفت الصحف الإسبانية أن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” قرر التحرك من أجل ضم لاعبين جدد للفريق وضخ دماء جديد في النادي الملكي.

وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن مسؤولي ريال مدريد قد إلتقوا بـ “نيمار” في إنجلترا من أجل البحث عن طريقة لتسهيل خروجه من باريس سان جيرمان.

كما أن إدارة الفريق الملكي جهزت 350 مليون لحسم الصفقة (راتب اللاعب وقيمة إنتقاله).

من جهة أخرى، كشفت الصحف البرتغالية أن إدارة “الميرنغي” عرضت على رونالدو تجديد عقده مقابل 28.5 مليون أورو.

في حين كان يطالب البرتغالي بـ 30 مليون أورو، ويبدو أن الأمور في طريقها لترضي كل الأطراف، خاصة وأن “الدون” هدد إدارة الملكي بالرحيل.