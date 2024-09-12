بينهم امرأة قتلت شاباً حرقاً.. تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بالوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في عمليات الإجهاض.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الشبكة متكونة من 6 أشخاص (5 نساء ورجل)، ويتعلق الأمر بكل من (أ-م)، (ن-ت)، (نور الدين- ج)، (رحمة) (د-ل)، (ح-ح)، (ها-م).

وقد تم الكشف عن خيوط قضية الحال أثناء التحقيق الأولي في قتل وحرق شاب، حيث اتضح أن المدعوة “ها-م” هي المتهم الأول في هذه الجريمة. وتنشط ضمن أفراد شبكة إجرامية في عمليات الإجهاض.

كما أكدت التحقيقات الأولية، في قضية وفاة شاب حرقاً في أحد المنازل، نشاطً شبكة الإجهاض. وهي القضية التي سادها الغموض ولا تزال قيد التحقيق المعمق من قبل الجهات القضائية،

وبعد إحالة القضية على الجهات القضائية، أدانت محكمة الوادي 4 متورطين في قضية الإجهاض، بالسجن النافذ لسنتين، فيما استفاد “ح.ح” من البراءة. أما المتهمة في قتل الشاب حرقاً، “ها-م” ستحاكم عند فتح قضايا الجنايات شهر مارس.

وتعرف وفاة الشاب “خ ح” حرقاً بمادة سريعة الالتهاب (بنزين)، تحقيقات أمنية وقضائية معمقة، وسيُكشف للرأي العام خيوطها، بعد استكمال تفاصيلها وغلق الملف.