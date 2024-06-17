بينهم 250 طفل.. 9300 معتقل في سجون الإحتلال الصهيوني

واصل الإحتلال الصهيوني إعتقال 9300 مواطن فلسطيني في سجونه بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة ونحو 250 طفلا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأحد أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة, والذي يقدر عددهم بالآلاف. مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأضاف أنه من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقهم.