تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس

قرّرت الهيئة المستقلة للانتخابات، في تونس، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع، عن الموعد المحدد سابقا.

وذلك بسبب تزامن الموعد الأول للانتخابات الرئاسية القادمة لتونس، مع المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بوفون، في تصريح لوسائل الإعلام أمس الجمعة: “في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع، قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح يوم 17 نوفمبر، بعد أن كان في العاشر من الشهر ذاته”.

للتذكير، انتخابات نوفمبر القادم، ستكون الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة بعد الثورة التونسية، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.