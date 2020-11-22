تأجيل محاكمة البرلماني السابق طليبة ودفاعه يطالب حضور طرطاق

أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، محاكمة البرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، بطلب من دفاعه.

وتم تأجيل قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ومن معه في قضية تحويل الأموال إلى تاريخ 29نوفمبر الجاري.

وتأسس محامون جدد في قضية الفساد المتابع فيها البرلماني السابق بهاء الدين طليبة.

وطالبت هيئة الدفاع اليوم من هيئة المحكمة، جلب رئيس جهاز المخابرات بشير طرطاق باعتباره شاهد رئيسي في القضية.

ويتابع النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بتهم متعلقة بالفساد.

ومن أهم القضايا المتابع فيها، مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وسبق وأن أدانته محكمة الجنح بسيدي امحمد بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.

ويحاكم طليبة رفقة كل نجل الأمين العام لخزب جبهة التحرير الوطني إسكندر ولد عباس، وبوشناقي خالدي.

كما قضت المحكمة سابقا في حق اسكندر ولد عباس، حكما غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس.

مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

وحكمت ذات الهيئة القضائية بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ.

فيما تمت تبرئة محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.