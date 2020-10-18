تأجيل محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني إلى تاريخ 8 نوفمبر القادم.

وقرر قاضي الجلسة تأجيل محاكمة أنيس رحماني، على خلفية غياب الطرف الثاني في المحاكمة وهو المدعو “العقيد اسماعيل”، القائد السابق لمركز التحريات التابع للأمن الداخلي بجهاز المخابرات، المعروف باسم مركز عنتر.

ويتابع الزميل أنيس رحماني في هذه القضية بعد بث تسجيل صوتي بدون أخذ إذن صاحبه.

وكانت القضية قد بدأت، عندما قام أفراد تابعين للعقيد اسماعيل بتوقيف صحافي عامل بمجمع النهار، أمام مقر المجمع، من دون إذن قضائي، وهو ما دفع إدارة المجمع في ذلك الوقت إلى نشر لقطات تظهر عملية الاعتقال وبث مكالمة هاتفية، طلب فيها العقيد اسماعيل من أنيس رحماني جلب الصحافي إلى مكتبه،

وكان المدير العام لمجمع النهار قد رفض طلب العقيد، وطلب إحضار إذن قضائي، امتثالا للقانون.