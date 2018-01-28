تأجيل محاكمة “سعيد الميقري “وعم ياريشان للمرة السادسة

أجّلت محكمة الجنايات بالدّار البيضاء الأحد لسادس مرة على التوالي محاكمة المتهم سعيد الميقري وشركاؤه الموقوفين.

على رأسهم عّم الطفل أمين ياريشان المدعو “جعفر ياريشان”في قضيّة تصدير 11 طن من المخدرات.

وتقرّر تأجيل القضية بطلب من رئيس المحكمة الى الدّورة الجنائية المقبلة دون تحديد التاريخ بسبب عدم تحويل ثلاث متهمين موقوفين بسجن وهران.

وهو التأجيل الذي لقي استياء من قبل المتهمين ودفاعهم كون القضية عرفت ستة تأجيلات منذ تسع سنوات لنفس السبب.

ويتواجد المتهمون الثلاث “ب. محمد” و”د. سحنون”، و”ع. محمد” بسجن وهرات ومعسكر بسبب متابعتهم قضائيا في جنايات مخدرات هناك.

من جهتها رفضت النيابة العامة طلبات الإفراج عن بعض المتهمين ردّا على طلبات هيئة الدفاع في الدفوعات الشكلية.

يذكر أن المتهمين الـ18 محل المتابعة، اتخذوا من فيلا “سعيد الميقري” في لافيجري بالمحمدية مستودعا لتصدير أطنان من السموم، نحو الخارج

عبر شبكة دولية منظمة بفرنسا وهي الفيلا نفسها التي احتجز فيها الطّفل امين ياريشان عام 2016، وتم تحريره بعد 15 يوما من اختطافه.