تأجيل محاكمة “محمد أمين بلغيث” إلى 9 سبتمبر المقبل

أجّلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء محاكمة المؤرخ بلغيث محمد أمين لتاريخ 9 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء والتي واجه فيها جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وكانت محكمة الدار البيضاء، قد أدانت بلغيث يوم 3 جويلية الماضي بـ5 سنوات حبساً نافذاً. وأودع بلغيث الحبس المؤقت يوم 3 ماي 2025، بعد تصريحه لقناة “سكاي نيوز عربية” يوم الفاتح ماي، بأن “الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية”.

ووجهت لبلغيث تهم “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن” و”جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال”.