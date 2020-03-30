تأجيل نتائج مسابقات التوظيف والترقية لإشعار آخر بسبب كورونا

أعلنت مديرية الوظيف العمومي عدم التقيد بالآجال القانونية لإستكمال المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية بصفة إسثتنائية وإلى إشعار لاحق.

وجاء هذا القرار في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والتدابير المتخدة من أجل الحد من تفشي وباء كورونا.

كما أشارت المديريةفي تعليمة تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه القرار يخص عمليات بالتدقيق والرقابة في نتائج مسابقات التوظيف والترقية المنجزة.

هذا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول تم تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية سبب فيروس كورونا.

الأمر الذي صعب إستكمال عمليات التوظيف والترقية التي تم الشروع فيها من قل المؤسسات والإدارات العمومية في الاجال المنصوص عليها