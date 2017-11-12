تأهل المغرب في كأس العالم يصيب 22 شرطيا ببروكسل

تسببت احتفالات في بروكسل بعودة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إلى عنف و اشتباكات الحشود مع عناصر الامن

وكذا إضرام النار في سيارات وإصابة 22 شرطيا بجروح.

وأظهرت صور نشرت على وسائط التواصل الاجتماعي سيارات محترقة ومقلوبة ونوافد ومحلات مهشمة وسط بروكسل.

كما أظهرت الصور شاحنات شرطة تطلق المياه من مدافع على حشود أمام مبنىالبورصة بمدينة بروكسل

وافادت وسائل اعلام ان حوالي 1500 شخص خرجوا للاحتفال بفوز المغرب لكن حوالي 300 منهم تصرفوا بعنف ومهاجمة رجال شرطة

وتم استدعاء عناصر الامن بعد احراق سيارات وصناديق قمامة.