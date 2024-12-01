تامر حسني يتورط!!

حذر الفنان المصري تامر حسني، متابعيه على حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، من حملة مجهولة تم الترويج لها بإسمه لجمع التبرعات عبر الإنترنت.

ونفى تامر حسني، خلال بيان رسمي، وجود أي علاقة تربطه بحملة مجهولة تم الترويج لها باسمه لجمع تبرعات عبر الإنترنت. وحذر جمهور ومتابعيه من الوقوع في شِباك الاحتيال.

وجاء في البيان: “اللي عامل البوست، وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب، وحتى مستأذنيش.. والله لا أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب. وأنا غير مسؤول عن أي بوست مش أنا اللي منزّله. وفي أي حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة”.

وأضاف تامر حسني: “أكيد سأتّخذ إجراءً قانونيًا ضد اللي عمل كده، يا ريته بجد كلّمني لأني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي. وأنا جاهز أعملها أصلًا”.

وتابع: “يا ريت لو في، حاليًا، أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين. يتواصلوا معايا في أسرع وقت.. شكرًا”.