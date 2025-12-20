تامنغست.. 3 قتلى وجريحان اصطدام سيارتين متبوع بحريق 

توفي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01، في اتجاه قرية تيت ولاية تامنغست.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 19:15 ، من أجل حادث اصطدام سيارتين نفعيتين متبوع بحريق.

وأسفر عن وفاة 3 أشخاص في عين المكان، من بينهم جثتان متفحمتان، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافهما في عين المكان ثم نقلهما إلى مستشفى تامنغست . كما تم تحويل المتوفين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى .