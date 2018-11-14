تاهرت: “مباراة الطوغو تتطلب منا حضورا بدنيا قويا”

أكد مدافع المنتخب الوطني، مهدي تاهارت، أن المباراة المقبلة للخضر، أمام منتخب الطوغو، ستكون صعبة جدا بالنظر لقوة المنافس والظروف المنتظرة في افريقيا.

وصرح تاهرت، لتلفزيون النهار: “تنتظرنا مباراة صعبة في ظروف نتوقعها صعبة أيضا، أما منتخب سيقدم أفضل ما لديه، وسيتطلب منا الأمر أن نكون جاهزين خاصة بدنيا”.

وأضاف: “سنجري تحضيراتنا حاليا على أرضية مثل تلك التي تنتظرنا في الطوغو، حتى نكون جاهزين لما ينتظرنا في هذه المباراة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب الطوغو بملعب هذا الأخير، الأحد المقبل، لحساب تصفيات أمم إفريقيا.