أوضح الدولي الجزائري سفير تايدر، أنه إختار الدوري الأمريكي لكرة القدم عن قناعة تامة كاشفا أنه ليس لاعبا عاديا في ناديه الكندي.

ونقل موقع “لاغازيت دي فيناك” تصريحا للتايدر قال فيه:”تحدثت مع عائلتي والمقربين مني، فكرت جيدا وأخذت كل وقتي”.

وأضاف لاعب إنتر ميلان سابقا:”تحدثت كثيرا مع المدرب ريمي غارد الذي ساعدني في إتخاذ القرار المناسب باللعب لإمباكت”.

كما برر تايدر من جديد إختياره اللعب في النادي الكندي قائلا:”يجب أن يعلم الجميع أني ليس كأي لاعب عادي في الفريق، فأنا جزء من مشروع مونتريال”.