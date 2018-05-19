تايدر: “أشعر بالفخر دائما بحمل قميص المنتخب الوطني”

الرياضة
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تايدر: “أشعر بالفخر دائما بحمل قميص المنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، سفير تايدر، أن حمله ألوان المنتخب الجزائري، يعتبر فخرا وشرفا بالنسبة له، بالنظر لوزن هذا القميص لدى الشعب الجزائري.

ونقل موقع “راديو كندا” تصريح سفير تايدر في هذا الخصوص، أين قال: “أشعر دائما بالفخر لحملي ألوان المنتخب الوطني، وتمثيل شعب بأكمله”.

وأضاف لاعب نادي امباكت مونتريال الكندي: “بالنسبة لي، اللعب للمنتخب الجزائري هو فخر وشرف، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمنون الحصول على هذه الفرصة”.

وختم تايدر: “في كل مرة أرتدي فيها قميص الخضر، هناك مشاعر عديدة من الفرح، الفخر، والسعادة، أتمنى أن يحظى الجميع بفرصة الشعور بذلك”.

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