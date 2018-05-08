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تايدر :”أنا جزائري وأبقى فخورا بتمثيل بلادي”

الرياضة
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تايدر :”أنا جزائري وأبقى فخورا بتمثيل بلادي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، سفير تايدر بأنه يكون دائما سعيدا عندما يلتحق بصفوف المنتخب الوطني، رغم كل الظروف والمُعوقات التي تواجهه.

وقال في هذا الصدد لقناة “روسيا اليوم” :”أنا لاعب جزائري، وفخور دائما بتمثيل منتخب بلادي، وعشت أمورا أكثر من رائعة معه”.

وواصل :”لانزال في مُقتبل العمر، ومعظم التشكيلة صغيرة في السن، ولدينا الوقت لنكبر سويا ونحقق أفضل النتائج الممكنة في المُستقبل”.

وتأتي تصريحات متوسط الميدان بمثابة رسالة غير مُباشرة،  بثقته في نفسه وعزمه على العودة لـ”الخضر” رغم علاقته الباردة مع ماجر.

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