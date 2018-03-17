تايدر: “تجربتي مع الخضر جعلتني أفضل اللعب في مونتريال”

كشف الدولي الجزائري سفير تايدر، أنّ تجربته مع المنتخب الوطني في أدغال إفريقيا، تجعله يفضل اللعب في أجواء مونتريال الباردة.

وصرح تايدر في حوار مع التلفزيون “تي فيا سبورت” الكندي: “بالنظر لتجربتي باللعب في حرارة عالية مع المنتخب الوطني في أدغال إفريقيا، أفضل مونتريال”.

وأضاف: “أجواء مونتريال تناسبني أكثر، وتساعد أي لاعب على تقديم مستوى جيد، شخصيا أفضل اللعب تحت الأمطار”.

وأوضح: “الحرارة تصعب كثيرا من مهمتنا، بالنظر للإرهاق الذي نعاني منه ما يؤثر على مردود أي لاعب”.

من جهة أخرى تحدث تايدر عن شخصيته كلاعب في الميدان موضحا: “أنا من اللاعبين الذين لا يتقبلون الهزيمة بسهولة، أحب الفوز دائما”.

وبخصوص اندماجه مع الفريق كشف تايدر: “اندمجت في فترة قصيرة في مونتريال بالنظر لعامل اللغة، وبفضل زميلي جاكسن هامل”.

وأضاف: “جاكسن هامل أصبح من اللاعبين المقربين لي في الفريق، إنه شخص جيد وساعدني على التأقلم هنا في كندا”.