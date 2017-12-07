تايدر :”ماجر يُحب الجزائر هو الرجل المُناسب لتدريبها”

أشاد الدولي الجزائري، سفير تايدر، مُطولا، بالناخب الوطني، رابح ماجر وهذا خلال حوار أجراه مع شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وصرح متوسط ميدان بولونيا قائلا :”أعتقد بأنه الرجل المُناسب، فهو يُحب الجزائر وقادر على إعادتها للواجهة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف :”صحيح بأنه انقطع عن التدريب لسنوات، ولكنه يعرف الجزائر جيدا وقادر على تحمل الضغط، وأنا مُقتنع بأنه سيُساعدنا كثيرا”.

وأكد تايدر بأنه وبقية زملائه في “الخضر” يتحملون المسؤولية الأكبر في عدم التأهل لمونديال 2018، نظرا لعدم ظهورهم بالمُستوى المطلوب.