تايدر يُشارك بديلا ويسقطْ في سانسيرو

سقط نادي بولونيا ولاعبه الجزائري سفير تايدر بثنائية لهدف أمام ميلان بملعب سانسيرو لحساب الجولة الـ 16 من الكالتشيو.

وشارك متوسط ميدان الخضر بديلا بداية من الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء مكان زميله ناغي، قبل أن يضيف ميلان هدفه الثاني.

وسجل هدفي ميلان بونافنتورا، أما الهدف الوحيد لبولونيا في هذه المباراة جاء من أقدام سيمون فاردي في الدقيقة الـ 23.

للإشارة، فإن تايدر يعرف تراجعا كبيرا في أدائه خلال الآونة الأخيرة، أرجعه العديد من المختصيين إلى الثقة التي فقدها بعد ضياع مكانته مع المنتخب.