تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقرطوفة، ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات والمساكن.

وقد جاءت هذه العملية بعد تبليغ قام به أحد الصيادلة ببلدية قرطوفة بفضل نظام الحماية.

حيث تم مباشرة تدخل عناصر الفرقة التي تنقلت وضبطت خطة محكمة للقبض على عناصر الشبكة.

أين تم وضع فرقة راجلة ونقطة تفتيشية، كشفت أنّهم كانوا يضعون حاجز مزيف بالطريق الوطني رقم 23 بواسطة الحجارة لإرغام المواطنين على التوقف قصد سرقتهم.

ليتم تطويق المكان في ظرف وجيز والقبض على 6 أشخاص كلهم مسبوقين قضائيًا.

حيث تم ضبط كمية من المخدرات مع أسلحة بيضاء كانت تستعمل في عمليات السطو والسرقة وكذا دراجة نارية وسيارة.

تجدر إشارة ‘لى أنّ الموقوفين متهمين بعدة قضايا بأنحاء عدة بولاية تيارت تورطوا من خلالها في سرقة والسطو على عشرات المحلات والمساكن الخاصة بالمواطنين في وقت لا يزال التحقيق متواصل بعد إخطار الجهات القضائية المختصة في المجال.