بالصور.. أستاذ في ثانوية يتعرض لإعتداء وحشي بتبسة

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” صور لأستاذ بإحدى الابتدائيات بمدينة شريعة بتبسة تعرض لإعتداء وحشي.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار أونلاين فإن الضحيةأستاذ بإبتدائية زروالي محمد بالشريعة، تعرض للاعتداء بألة حادة من طرف أحد الأولياء مرفوقا بإبنه إثر اقتحامهما للمؤسسة التربوية.

وحسب وثيقة تحصل عليها النهار أونلاين فإن اساتذة الإبتدائية قرروا الدخول في حركة احتجاجية تنديدا لما تعرض له زميلهم أثناء تأدية مهامه.

وأرجع الأساتذة في بيان لهم هو انعدام حارس خاص بالمؤسسة التربوية ما يسهل عملية دخول الأجانب وتعرض الأساتذ لخطر الإعتداء.