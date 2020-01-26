إستخرجت إحدى الوحدات الثانوية للحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الأحد، رفات إنسان قد يكون عائد لأحد شهداء الثورة التحريرية.

وحسب خلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية الولائية، فإنّه بعد تلقي الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد جفال موالله بالكويف بلاغ مفاده العثور على بقايا رفات إنسان على مستوى دوار الرياشة بالكويف مساء اليوم الأحد، تدخلت عناصر الوحدة.

وبعد مباشرة الحفر والبحث من طرف فرق التدخل تم إستخراج جميع الرفات وهذا بحضور مصالح الدرك والأمن الوطني والأسرة الثورية بالمنطقة.