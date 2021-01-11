تبسة: إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الزئبق الفضي الأبيض

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تبسة اليوم الإثنين بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الزئبق الفضي الأبيض.

وحسب مصادر النهار اونلاين المتهمون تم متابعتهم بحيازة ونقل مواد حساسة تدخل في صناعة وتركيب المتفجرات.

كما توجيه لهم تهم تتعلق بتهريب مواد حساسة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية والأمن.

العملية تم معاجتهما من قبل فرقة قمع الاجرام أين أوقفت المتهمين وبحوزة كمية من الزئبق الفضي الأبيض قدرت بـ 58 كلغ

قاضي التحقيق يأمر بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الزئبق الفضي الأبيض

هذا وأكد تقرير الخبرة الصادر عن مخبر الشرطة العلمية يؤكد ايجابية الاشتباه الأولي بأن المادة زئبق.