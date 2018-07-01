الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز 10 ألاف قارورة خمر ومهلوسات بتبسة

داهمت مساء اليوم الأحد مصالح أمن تبسة منزلا مشبوها في حي لاروكاد بالقرب من عيادة حمزة،

وتمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في بيع وترويج المشروبات الكحولية والمخدرات والأدوية المهلوسة،

حيث أسفرت العملية التي نفذتها الفرق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمديرية الأمن الولائي عن توقيف 5 أشخاص من معتادي الإجرام من بينهم مسبوق قضائيا ومبحوث عنه من طرف العدالة،

التي أصدرت في حقه أمرا بالقبض لتورطه في قضايا تتعلق بالحق العام أين عثر بحوزتهم على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تجاوزت 10 الاف قارورة من مختلف الأحجام والاصناف إضافة إلى قرابة 500 قرص دواء مهلوس وقطع صغيرة من القنب الهندي يقدر وزنها بـ100 غ.

هذا وقد تم خلال ذات العملية التي ارتاح لها سكان الحي الذي سئموا من ممارسات الشبكة الإجرامية التي حولت تجمعهم السكني إلى وكر المنحرفين ونقصد للمدمنين،

الذي يأتون من مختلف الأحياء لاقتناء الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية استرجاع مركبة سياحية دون وثائق ثبوتية تم إدخالها التراب الوطني عن طريق التهريب،

إضافة إلى عدد من قارورات الغاز المسيل للدموع وأسلحة بيضاء قاوم بها الموقوفون رجال الشرطة وحاولوا الاعتداء الجسدي عليهم من أجل تسهيل عملية هروبهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.