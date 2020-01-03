تبسة.. جريحان في حادث مرور بباكرية والعثور على جثة كهل بحي الوئام

أصيب، مساء اليوم شخصان بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بباكرية في ولاية تبسة.

وتدخلت كل من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية وباب الزياتين مساء اليوم لاجل الحادث.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى واد جربوع ببكارية.

تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 9 سنوات و41 سنة.

وقامت مصالح الحماية المدنية باسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف تبسة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل تحويل شخص متوفى

الشخص يبلغ من العمر حوالي 54 سنة يقطن بحي الوئام 1.

وتم تحويل الشخص الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف أين أكد الطبيب المستقبل للحالة الوفاة.