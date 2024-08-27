تبسة.. مصرع طفل وإنقاذ 5 أشخاص إثر فيضانات ببئر العاتر

تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، ولاية تبسة، من إخراج وإنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين بمجرى واد الخنقة الذي شهد فيضانات، مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن 3 أشخاص كانوا عالقين داخل شاحنة، في حين اثنان كانا عالقين داخل سيارة، وقد تم إنقاذهم وإخراجهم وهم بصحة جيدة.

انتشال جثة طفل من مجرى واد شعبة الكرم

كما انتشلت مصالح الحماية المدنية بتبسة، جثة طفل من مجرى واد شعبة الكرم.

وقد عثر على الطفل البالغ من العمر حوالي 16 سنة جثة هامدة بمجرى واد شعبة الكرم الذي شهد فيضانات أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، ببلدية ودائرة بئر العاتر، وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.

كما تم امتصاص مياه أمطار من داخل مركز البريد ببلدية بئر العاتر.