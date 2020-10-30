تبسة: وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين في حادث مرور

أخبار الجزائر
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تبسة: وفاة شخص واصابة ثلاثة اخرين في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بمرسط في تبسة، اليوم الجمعة، بحادث مرور على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الطريشة.

وتدخلت الحماية المدنية، بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني ووحدة القطاع بالحمامات.

وتمثل الحادث في اصطام بين سيارة نفعية وسيارة سياحية، أسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر 48 سنة.

وتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط.

كما اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص أعمارهم 26 و 72 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمرسط.


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