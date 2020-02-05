تبسة.. 11 جريح في حادثين منفصلين وسقوط شخص من الطابق الثاني لمنزله

أصيب، مساء اليوم، 11 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث منفصلين بولاية تبسة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة لأجل الحادث الذي وقع على مستوى المكان المسمى بئر دروج بلدية ودائرة بئر مقدم.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة سبعة اشخاص اعمارهم 06 سنوات و53 سنة، حولوا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بئر مقدم.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بباب الزياتين لاجل حادث مرور وقع على مستوى حي الكنيسة بتبسة.

تمثل الحادث في انحراف سيارة وصدمها لفتاة تبلغ من العمر 13 سنة وامرأة تبلغ من العمر 42 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما اسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة ومرافقه والبالغين من العمر حوالي 20و22 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة لاجل اسعاف وتحويل شخص يبلغ من العمر حوالي 44 سنة الشخص متعدد الاصابات سقط من الطابق الثاني لمنزل بالونزة، الشخص تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الونزة.