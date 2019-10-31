تبون: الجزائر مازالت تتعرض للأخطار والتحديات

قال المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون أن الجزائر اليوم ما زالت تتعرض للأخطار والتحديات ومهددة في استقرارها وسيادتها.

ونشر تبون في صفحته الرسمية على فايسبوك رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى ثورة أول نوفمبر المجيدة قال فيها:

بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة أول نوفمبر المجيدة، الثورة الغالية على جميع الجزائريات والجزائريين، أقف وقفة خشوع وإجلال وترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، ضد مستعمر غاشم، لم يشهد التاريخ أبشع منه.

إن الجزائر اليوم ما زالت تتعرض للأخطار والتحديات ومهددة في استقرارها وسيادتها وتلاحم وحدتها، وهي أكثر من اي وقت مضى، بحاجة لجميع أبنائها لحمايتها والدفاع عنها، متشبعين ومسترشدين بروح قيم نوفمبر الخالدة.

كما أننا كجزائريين بحاجة للتآخي والتآلف والعيش الكريم المشترك مع بعضنا البعض في كنف الاحترام المتبادل، نابذين التفرقة وعوامل الضعف والتشتيت.

إن نكران الذات وحب الوطن والإخلاص له والتفاني في خدمته والدفاع عنه وعن مقوماته الوطنية، هي أهم العبر التي ينبغي استخلاصها من ثورتنا المباركة من أجل بناء الجزائر الجديدة، جزائر عادلة لأمة فاضلة.