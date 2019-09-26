بالفيديو: تبون يسحب استمارات التوقيعات تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر

تقدم، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، لمقر السلطة المستقلة للانتخابات، لسحب استمارات التوقيعات، تحسبا للرئاسيات، المقرر تنظيمها بـ12 ديسبمر المقبل.
ويعتبر تبون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تخصص الاقتصاد والمالية، قبل أن يلتحق بالإدارةـ ليصبح واليا في عديد الولايات.
وشغل عبد المجيد تبون، عدة مناصب حكومية، بدءا من كاتب دولة للجماعات المحلية، إلى وزير للثقافة والاتصال، ثم وزيرا السكن.
للإشارة، تم تعيين تبون، وزيرا أولا، في النظام السابق تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
⭕شاهد.. لحظة وصول عبد المجيد #تبون لمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لسحب #استمارات الترشح لـ #رئاسيات_2019
#الجزاير_تنتخب⭕شاهد.. لحظة وصول عبد المجيد #تبون لمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لسحب #استمارات الترشح لـ #رئاسيات_2019
Publiée par النهار الجديد sur Jeudi 26 septembre 2019
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