تبون يعد باسترجاع الأموال المنهوبة ورفع القدرة الشرائية للجزائريين

وعد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، باسترجاع الأموال المنهوبة ورفع القدرة الشرائية للجزائريين.

وقال تبون في منتدى الحوار “القدرة الشرائية تدهورت والاسعار ارتفعت، الخضر والفواكه صعبة المنال دون الحديث عن البقول الجافة”

ووعد تبون في حال انتخابه رئيسا بمراجعة الحد الادنى للأجور، أو منحة شهرية زيادة عن الأجر للطبقة الهشة والتي تمثل اغلبية الجزائريين

وفي حديثه عن استرجاع الأموال المنهوبة، أكد تبون أن استرجاعها ليس بالشيء المستحيل، رافض منح الآليات لأسباب استراتيجية.

وقال تبون “استرجاعها ممكن جدا، عندما تكون لدى الرئيس مصداقية وخطاب قوي وشرعية”.

وأورد في السياق “لو استرجع 5 ملايير دولار، سأحل نهائيا مشكل المتقاعدين بما فيه متقاعدي الجيش”.