بعث الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ببرقية تعزية، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح وكافة الشعب الجزائري بعد تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك.

وجاء في مضمون البرقية أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

“تلقيت صبيحة أمس الأربعاء، فاجعة استشهاد أفراد من الجيش، بعد سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري”.

وعلى أثر هذه الفاجعة، تقدم عبد المجيد تبون بخالص تعازيه لعائلات الضحايا ولكافة أفراد الجيش، وإلى الشعب الجزائري.

راجيا من العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.