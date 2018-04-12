تبون يُعزي عائلات شهداء الواجب الوطني

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تبون يُعزي عائلات شهداء الواجب الوطني
بقلم أمينة ج

بعث الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ببرقية تعزية، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح وكافة الشعب الجزائري بعد تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك.

وجاء في مضمون البرقية أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

“تلقيت صبيحة أمس الأربعاء، فاجعة استشهاد أفراد من الجيش، بعد سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري”.
وعلى أثر هذه الفاجعة، تقدم عبد المجيد تبون بخالص تعازيه لعائلات الضحايا ولكافة أفراد الجيش، وإلى الشعب الجزائري.
راجيا من العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital