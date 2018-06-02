تجاوزات في رياض الأطفال غير مرخصة والوزارة تتوعد

تأطير الطفل وصقل قدراته في مرحلة ماقبل المدرسة مهمة إنزلقت عنها رياض الاطفال سيما الغير المرخصة والسعي وراء الربح .

وصرح رئيس الشبكة الوطنية لحماية الطفولة “ندى” عبد الرحمان عرعار أن أدوار الحضانة تبحث نحو الكم

وأن هناك تجاوزات في تلك المؤسسات التي تستغل الاطفال تجاريا وأما فيما يخص الخواص المفروض انه لايكون في إتصال مع الاطفال.

حيث أن التجاوزات المممارسة تدفعت بوزارة التضامن والعائلات إلى صياغة مشروع بهدف تقليص عدد المخضونين إلى150 طفل.

على أن لا يتعدى عدد المتكفل بهم في الالستقبال المنزلي 4 أطفال وإتباع برنامج موحد يلقن القيم الاجتماعية التوابث الوطنية.