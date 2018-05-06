هذه هي أوقات العمل خلال شهر رمضان

حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والادارات العمومية في رمضان.

وأفاد بيان للمديرية أن شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري، سيكون العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف زوالا في الجنوب.

على غرار ولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي.

أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا.

وأضاف نفس المصدر، أنه سيتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.