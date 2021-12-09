تحديد تاريخ 16 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية والي عين الدفلى السابق 

حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 16 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز.

والذي يتابع في قضايا فساد تتعلق بمنحه إمتيازات غير مستحقة لحداد سعيد من اقرباء رجل الأعمال علي حداد مالك مجمع utrhb.

بالإضافة الى التعدي على عقارات تابعة لملك الدولة و تبديد أموال عمومية.

قضية الحال توبع فيها العديد من المتهمين من بينهم مدير الصناعة ومدير املاك الدولة لولاية عين الدفلى.

ورئيس بلدية السابق لخميس مليانة و تهمين اخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وهي إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر والمشاركة في تبديد الاموال العمومية.

والتحريض على استغلال النفوذ و البناء بدون رخصة.

وبعد استجواب المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة اليهم جملة و تفصيلا مرافعة مرافعة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

والذي صرح اثناء مرافعته ان قضية الحال تتعلق بإنجاز مشروعين استفاذ منهم المستثمر حداد سعيد بطريقة غير قانونية.

ويتعلق المشروع الاول بانجاز محطة الخرسانة والمشروع الثاني يتعلق بإنجاز محطة الزفت تابعة لبلدية خميس مليانة.

أين تقدر مساحة الارض التي تحصل عليها 2.4 هكتار دون احترام الاجراءات القانونية و دون متابعة لاحقة للمشروع.

وبعد مرافعة هيئة دفاع المتهمين و من بينهم دفاع المستثمر حداد سعيد الشكوى تحركت بناءا على رسائل من مجهول على اساس تجاوزات في العقار.

حيث صرح ان موكله خسر في المشروع مبالغ مالية كبيرة، زيادة على ذلك القضية تم تحريكها انتقاما منه كون ان علي حداد من اقربائه.

وبعد غلق باب المرافعات طالب المتهمون ببرائتهم التامة ،في حين حدد قاضي الجلسة تاريخ 16 ديسمبر للنطق بالحكم في هذه القضية .