تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضى عليهم بخنشلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضى عليهم يوم 3 جوان بالقطاع العسكري بخنشلة الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم 3 جوان 2025. بمنطقة واد بودخان بالقطاع العسكري خنشلة الناحية العسكرية الخامسة. والتي تم على إثرها القضاء على ارهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف. بالإضافة كذلك إلى كمية من الذخيرة. أين تم تحديد هوية إرهابي واحد والعملية متواصلة لتحديد هوية الثانيت.

كما اشار البيان إلى أنه تم تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضى عليهم ويتعلق الأمر بالإرهابي مريخي عبد الرحمن المكنى “حذيفة أبو بشرى” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. حيث كان أميرا ضمن جماعة إرهابية مسلحة تنشط شرق البلاد. مشيرا إلى أن عملية تحديد هوية الإرهابي الثاني متواصلة.