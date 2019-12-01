تحديد هوية الارهابي الثالث المقضي عليه بجبل الرياشة بتيبازة

حددت إجراءات الخبرة العلمية، هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية التي نفذتها مفارز الجيش، من 03 إلى 06 نوفمبر، بجبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، بالإرهابي المبحوث عنه “بادر راجع”، المدعو “أحمد مقصد”، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007.

للتذكير، فإن هذه العملية كانت قد مكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين خطيرين وضبط أسلحة وذخائر.

من جانب آخر، أوقفت مفارز الجيش، أمس السبت، بكل من تمنراست وجانت، شخصين، وحجزت 300 غرام من مادة الديناميت، ومترين من الفتيل الصاعق.

كما حجزت معدات تفجير وشاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب.

فيما ضبط حرس الحدود كيلوغراما و100 غرام من الكيف المعالج، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتلمسان.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (35) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم إنقاذ 7 آخرين، إثر غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال شرق بني صاف.