تحذير من رياح قوية وأمطار رعدية على المناطق الشرقية والوسطى والسواحل الغربية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية ورياح قوية، على المناطق الوسطى والشرقية، والسواحل الغربية.

وأوضحت المصلحة في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من البويرة،برج بوعريريج،سطيف،ميلة،جيجل،سكيكدة.

بالإضافة إلى قسنطينة،أم البواقي،قالمة،عنابة،سوق أهراس، الطارف.

وحسب ذات النشرية، فإن الأمطار نرتقبة ابتداء من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الثالثة زوالا.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشرية خاصة، أن السواحل الغربية ستشهد رياح قوية.

وأضاف المصالح، أن الولايات المعنية بالرياح هي كل من الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت.

وتكون الرياح مرتقبة طيلة نهار اليوم السبت.