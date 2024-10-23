تحسبا لعرضه رمضان 2025.. انطلاق تصوير مسلسل “المداح5”

يستعد الفنان حمادة هلال لتصوير “المداح 5″، خلال شهر نوفمبر المقبل. وذلك لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ويضم الجزء الجديد من العمل خالد الصاوي وغادة عادل وآخرين.

وكانت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 4، قد شهدت مواجهة قوية بين صابر المداح وقزح. بعدما يتبع حيلة زكية ضده باستغلال رحاب «هبة مجدي». ويقوم بقتله والقضاء عليه باستخدام السيف، حيث يواجها بعضهما، ويكشف له سميح أنهم أصحاب الأرض.