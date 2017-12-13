تحضيرات لإطلاق احتفالات يناير بكلّ ولاية

أمرت وزارة الثقافة كلّ مدير ولائي للثقافة، بإعداد برنامج مفصّل عن أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي بمناسبة احتفالات يناير.

وطلبت الوزارة بإرسال البرنامج إلى مديرية تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفنّي قبل تاريخ 21 ديسمبر الجاري.

بهدف اعتماده ومتابعة تنفيذه والعمل على تنسيقه على المستوى الوطني.

كما دعت كافة مديريات الثقافة لولايات الوطن، التحضير لإطلاق الطبعة الأولى من فعاليات أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي .

ووجوب الإهتمام بهذه الطبعة من خلال تسليط الضّوء على الجهد الّذي تقوم به الدولة في إبراز البعد الأمازيغي كعنصر أساسي للهوية الجزائرية.

وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوقوف على مدى تفاعل وتجانس الموروث الوطني بكّل مكوناته.

وهذا انسجاما وأحكام الدستور التي تجعل من الثقافة الأمازيغية، واقعا في المجتمع والمدرسة ووسائل الإعلام ومؤسات الدولة.