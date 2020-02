وإنقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة، إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي، على الضفة الأسيوية لإسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام تركية أنّ الحادث خلفّف عدد غير محدد من الجرحى بين الركاب وطاقم الطائرة.

فيما نفى وزير النقل التركي، شهيد ترهان، سقوط أي قتلى وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، حيث أوضح الوزير، أن الطائرة كانت تقل 177 راكبًا إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul Sabiha Gocken Airport. Injuries currently unknown. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/AaiFLv4x55

