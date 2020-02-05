خرجت طائرة ركاب، اليوم الأربعاء، عن مدرجها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين.

وإنقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة، إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي، على الضفة الأسيوية لإسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام تركية أنّ الحادث خلفّف عدد غير محدد من الجرحى بين الركاب وطاقم الطائرة.

فيما نفى وزير النقل التركي، شهيد ترهان، سقوط أي قتلى وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، حيث أوضح الوزير، أن الطائرة كانت تقل 177 راكبًا إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.