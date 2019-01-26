كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، باحميد فاروق، عن تقديم تحفيزات مالية للجمركيين الذين قاموا بحجز مواد مهمة وخطيرة.

وأكد، اليوم السبت، أن هذا الإجراء، سيحفز عمل الجمركيين، لرقابة أكثر، من جهة، كما سيحمي الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

من جانب آخر، أشار باحميد، أن الرقمنة، أساس تسهيل الإجراءات الجمركية، كاشفا تطبيق الرقابة الذكية والتحليل الإستباقي للبيانات، لحماية الاقتصاد.

كما سيتم، السنة الجارية، استحداث وحدة بيانات المسافرين، وهذا بارسالها، قبل وصولهم للمراكز الحدودية، مشددا على اهميتها لتسهيل انتقالهم.