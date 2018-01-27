تحقيقات حول نشاط عصابة تستهدف الفلاحين بعنابة والطارف

باشرت مصالح الدرك الوطني بإقليم ولايتي الطارف وعنابة، تحقيقا معمقا في نشاط عصابة مختصة تستهدف المشاتل والبساتين.

فبعد تقديم فلاحين ومستثمرين لشكوي تفيد بتعرض مشاتلهم المغروسة لعمليات سرقة من طرف عصابات مجهولة.

وجاء في الشكاوى تعرض بعض الشجيرات للقلع وتحويلها على متن مركبات إلى وجهات مجهولة في شرق البلاد.

وذكرت مصادر لـ “النهارأونلاين”، أنّ مصالح الدرك تحركت على مستوى الشريط الحدودي مع تكثيف للتحريات قصد الكشف عن هذه الشبكة في إقليم الإختصاص.

وأشارت ذات المصادر، أن عناصر الدرك قاموا بتفتيش بعض المزارع والمشاتل قصد معرفة من تكون له صلة بهذا الموضوع.

وذكرت المصادر، أنّ أفراد الشبكة المبحوث عنهم ينشطون في كل من دائرة البوني، الحجار، عين الباردة، البسباس ومناطق مجاورة.

كما أن نشاط هذه الشبكات زاد بفعل إنتعاش الإستثمار الفلاحي خاصة، مع توفر رؤوس المال للإستثمار في مجال الفواكه الموسمية.