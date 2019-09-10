تحقيق جديد مع “غوغل” بتهمة الإحتكار يقوده 50 مدعيا

أعلن المدعي العام، بولاية تكساس الأمريكية، أمس الإثنين، عن بدء التحقيق مع شركة “غوغل”، بتهمة الإحتكار، بمشاركة 50 مدعيا عاما.

وحسب موقع “الجزيرة نت”، سيكون هذا التحقيق مؤيدا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ويجريه المدعون العامون في 48 ولاية.

كما ستشارك في التحقيق، كل من العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، والولايتان الوحيدتان اللتان لم تشاركا، هما كاليفورنيا “مقر غوغل”، وألاباما.

وسيركز التحقيق في الوقت الحالي، على هيمنة غوغل على مجال الإعلانات الرقمية.

وأشار المدعون العامون، إلى أن التحقيق قد يصبح أوسع نطاقا، ويمتد ليشمل شركات أخرى تابعة لألفابت “الشركة الأم لغوغل”، و”اليوتيوب”.