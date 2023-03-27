تحويلات مالية مشبوهة..عقارات..سفريات مجانا بدول الخليج والصين لـ “أرزقي براقي” وعائلته

فجرت تحقيقات قضائية في ملف فساد جديد، للمتهم الوزير السابق للموارد المائية ” أرزقي براقي” خلال توليه منصب المدير العام بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وقائع خطيرة. ورط فيها عدد من أفراد عائلته واقاربه، بالاضافه إلى مدير بنك ترست سابقا، وعدد من الموظفين ليبلغ عددهم 65 متهما سيخضعون للمحاكمة هذا الخميس.

وكشف الملف القضائي، في اطار التحقيق أن المتهم ” براقي ارزقي “ابرم عدة اتفاقيات لانجاز أشغال على مستوى السدود. مع شركات مسيرة من طرف أفراد عائلته واقاربه. بالاضافة الى قيام شريكه المسمى “غ.عبد الحق” بايداع مبالغ مالية بالعملة الصعبة في حسابات افراد عائله “براقي أرزقي ” المفتوحه بوكالة “ترست بنك” بعين البنيان.

وكشفت مجريات التحقيق، أن المتهمة ” ع. ن” زوجة “براقي ارزقي”، سافرت عده مرات الى الإمارات العربية المتحده والصين. رفقه المسمى ” غ. عبد الحق” وزوجته ” د. أ” الذي تكفل بمصاريف السفريات.

براقي وعبد الحق اقتنيا عدة عقارات خلال الفتره الممتده من 2015 إلى 2019

الى ذلك توصّل المحققون، أن الوثائق التي قدمها المتهم” غ عبد الحق ” في اطار مشاركته في المناقصات المعلنة عنها. من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات خلال الفتره الممتده من 2014 الى 2019. والمتمثله في( شهاده التأهيل ، شهاده التصنيف المهنيين، شهاده حسن الانجاز. بطاقات رمادية للشاحنات وآلات ..). يحتمل انها مزورة كونه لا يحوز على الامكانيات المادية والبشرية، ولا على شهادة التاهيل والتصنيف المطلوبة في دفاتر الشروط المعتمدة في المناقصات المعلن عنها .

الى ذلك اقتناء “أرزقي براقي” و” غ.عبد الحق”، عدة عقارات خلال الفتره الممتده من 2015 الى 2019 واستفادة المدعو ” غ.عبد الحق”. وزوجته ” د.أ” من قطع أرضية بولاية سكيكدة، لانجاز فنادق ومنتجعات سياحية. واستفادة المدعو “براقي انيس”، من قطع أرضية بولايه سكيكدة، لانجاز اقامة سياحية، واستفادة الشركة ذات المسؤوليه المحدودة (sarl Parc exellence ). المسيرة من طرف زوجة ” عبد الحق” “د. أ” من قرار من وزارة الموارد المائية. يتضمن منح امتياز لانجاز هياكل على مستوى سد الدويرة لولاية الجزائر، من أجل تطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.

وبناء على هذه المعطيات الواردة، تمكن المحققون من استرجاع كل الوثائق المتعلقة بالحسابات. التي فتحها الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين المذكورين لدى وكالة ترست بنك بعين البنيان. كما تم كما تم التحري في المركز الوطني للسجل التجاري، بخصوص الشركة التي يسيرها هؤلاء الاشخاص، أو شركاء فيها.

تحديد الأملاك العقارية لـ “أرزقي براقي” وافراد عائلته

كما تم على مستوى وزارة الماليه، من تحديد الأملاك العقارية للمسمى “أرزقي براقي” وافراد عائلته. كما تم استرجاع نسخ ملفات الصفقات التي تحصل عليها المتهم ” غ. عبد الحق”، خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2020 على مستوى الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات والمدير العام للصندوق الوطني الاستثمار وكذلك نسخ عقود المناولة، التي أبرمها مع المتعاملين المتعاقدين مع الوكالة والاعتمادات الممنوحة له للقيام بذلك.

وخلص التحقيق بعد التحقق في العمليات المالية المشبوهه المسجلة في الحسابات البنكية الخاصة بالمسمى ” أرزقي براقي ” وافراد عائلته. خاصة فيما يخص الحساب الذي فتحه بتاريخ 2 جانفي 2017 بالعملة الوطنية والعملة الاجنبية ” اورو. دولار”. على مستوى وكالة ” ترست بنك” بعين البنيان، عندما كان يشغل منصب مدير عامل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

عمليات مالية مشبوهة..في حسابات بنكية بالجزائر والخارج

ولقد سجلت مصالح البنك قيام هذا المتهم بعمليات مالية مشبوهه تتمثل في ايداعه في هذا الحساب مبالغ معتبرة في فترة وجيزة (الممتده من 1 نوفمبر 2017 الى 25 اوت 2020)، حيث وصل مجموعها مبلغ 29,900 أورو.

كما كما سجلت نفقات في هذا الحساب تمت عن طريق عملية سحب استعمال بطاقه “فيزا” خلال الفتره الممتده من 8/5/2018 الى غاية 12/8/2018 منها 36 عملية سحب تمت في اسبانيا، وعمليتين في كندا اين تم صرف مبلغ 12,583 أورو من حسابه السالف الذكر وبقي فيه مبلغ 17,311

أورو.

الى ذلك قام أرزقي براقي حسب التحريات ،بتاريخ 1 أوت 2018 بتزويد حسابه المفتوح بالدولار مبلغ 1مليار دولار نقدا، وفي تاريخ 6 افريل 2018، قام بتحويل عن طريق شيك مبلغ 500 مليون دج، من حسابه البريدي الى حسابه البنك المفتوح بالعملة الوطنية على شطرين، حيث سدد بتاريخ 2 اوت 2018 مبلغ 1.439.000.00دج ثم مبلغ آخر يقدر قيمته ب100 مليون دج.

كما قام المتهم الموقوف أرزقي براقي، بتأسيس الشركة ذات الشخص الوحيد المسماة “،EURL AQUACITY” لابنه “انيس” بغرض استعمالها في انجاز مشروع سياحي بولاية سكيكدة. كما خصص مقرا لها في ملكية تابعة للمدعو “غ. عبد الحق”.