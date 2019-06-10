تحويل محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش

سيتم تحويل كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش بعد الحكم عليهم بالسجن المؤقت.

ويتعلق الأمر بإبن محي الدين طحكوت بلال، ورشيد طحكوت شقيق محي الدين، ورشيد طحكوت.

كان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، صباح اليوم، قد أمر بإيداع محي الدين طحكوت،الحبس المؤقت، بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وتحصل طحكوت على الإمتيازات في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

ويتابع طحكوت، منذ، أمس الأحد، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.