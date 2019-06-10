عاجل

تحويل محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تحويل محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش
بقلم أمينة داودي

سيتم تحويل كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته إلى سجن الحراش بعد الحكم عليهم بالسجن المؤقت.

ويتعلق الأمر بإبن محي الدين طحكوت بلال، ورشيد طحكوت شقيق محي الدين، ورشيد طحكوت.

كان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، صباح اليوم، قد أمر بإيداع محي الدين طحكوت،الحبس المؤقت، بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وتحصل طحكوت على الإمتيازات في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

ويتابع طحكوت، منذ، أمس الأحد، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com