كشفت مجلة الجيش في عددها الأخير عن تحيد 17 إرهابي خلال شهر اكتوبر الماضي.

من بينهم 5 ارهابيين قضت عليهم قوات الجيش بمختلف مناطق البلاد، وتوقيف 9 ارهابيين في نفس الشهر.

كما سلم 3 ارهابيين انفسهم لمختلف مفارز الجيش الشعبي الوطني.

وحسب حصيلة نشرها الجيش في مجلته الشهرية، فقد أوقفت مفارز الجيش الشعبي الوطني ومصالح الدرك الوطني 181 مهرب.

و أوقفت 1892 مهاجر غير شرعي، و89 تاجر مخدرات، كما دمرت 30 مخبئ وملجئ للإرهابين خلال نفس الشهر.

وحسب ذات الحصيلة حجزت مفارز الجيش أكثر من 244 كيلوغرام من المخدرات بمختلف انواعها، و100غرام من الكوكايين.

وفي ما يخص بتهريب الوقود، حجزت مصالح الجيش 165 ألف و734 لتر من الوقود.

كما حجزت قوات الجيش خلال شهر اكتوبر مجموعة من الاسلحة والذخيرة، منها قاذف صواريخ “ار بي جي”.

وكذا ورشاش من نوع 14.5 ملم، ومسدس رشاش من نوع “بي كا تي”، و13 بندقية الية من نوع “كلاشنكوف”.

وبندقيتين مضختين، وأخرى نصف الية من نوع “سيمينوف”، و13 بندقية صيد و9 بنادق من صنع تقليدي، ومدسين أليّين.

كما حجزت ودمرت 21 قنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية وحزامين ناسفيين.